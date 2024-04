Sassuolo-Milan , Davide Ballardini in conferenza stampa ha commentato il pareggio con soddisfazione e un rimpianto… Al Mapei Stadium, il Milan ha pareggiato 3-3 contro il Sassuolo, nella partita ... (dailymilan)

Sassuolo-Milan 3-3, rimonta rossonera e Pioli si salva - Sassuolo e Milan pareggiano 3-3 nel match pirotecnico della 32esima giornata della Serie A 2023-2024. Il Milan è secondo a 69 punti, a -13 dall'Inter capolista che può ulteriormente allungare e ...adnkronos

Sabatini critico: "Ormai ha il destino segnato, ma ha un lunatico in squadra" - Nel suo editoriale per calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del momento che sta vivendo il Milan, soffermando anche sul futuro di Stefano Pioli: "I tifosi non parlano d'altro: ...areanapoli

Cassano: "È il miglior allenatore della Serie A". Ora i tifosi lo vogliono mandare via - In una puntata della Bobo TV l'ex calciatore Antonio Cassano aveva scacciato le critiche nei confronti di un allenatore italiano.areanapoli