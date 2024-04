Sassuolo-Milan 3-3 | Pioli | “Mancata attenzione in difesa | possiamo vincere con la Roma”

(Di domenica 14 aprile 2024) Il tecnico delStefanoha commentato, ai microfoni di Dazn, il pareggio arrivato in casa delper 3-3: “Ci sono state tre disattenzioni sui tre gol subiti. Poi abbiamo creato situazioni pericolose e se avessimo segnato 5 o 6 gol non ci sarebbe stato nulla da dire. Ora ci aspetta una partita molto importante contro la. Giovedì, se giochiamo come sappiamo,. Leao deve imparare a gestire pressioni e aspettative. Ha un talento superiore agli altri e quando non riesce a metterlo in mostra riceve critiche esagerate. La squadra ha talento, qualità e deve sapere cosa fare con e senza palla. È arrivato il momento decisivo della stagione. L’Inter vincerà lo scudetto, ma noi faremo di tutto peril derby per dare una soddisfazione ...

