Sassuolo-Milan 3-3 | Giroud cestina la rimonta nel finale Rossoneri ancora a +6 sulla Juventus

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilrallenta e consegna all`Inter il match-ball scudetto nel derby del 22 aprileprima che i nerazzurri scendano in campo per guadagnarselo...

Calcio Okafor in gol,un punto al Milan - Noah Okafor ha realizzato la sua 6a rete stagionale in Serie A per permettere al Milan di agguantare il pareggio per 3-3 nel pazzo incontro col Sassuolo.bluewin.ch

Sassuolo e Milan regalano gol e spettacolo: pari rocambolesco al Mapei - Il Milan rallenta e consegna all’Inter il match-ball scudetto nel derby del 22 aprile ancora prima che i nerazzurri scendano in campo per guadagnarselo col Cagliari: al Mapei Stadium di Reggio Emilia ...momentidicalcio

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Milan 3-3: Kjaer da horror, l’attacco rimedia - Ecco le pagelle e i voti di Sassuolo - Milan, match delle ore 15.00, valevole per la trentaduesima giornata di Serie Finisce in parità tra il Milan e il Sassuolo. Inizio di gara da incubo per la squad ...informazione