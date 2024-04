Sassuolo-Milan 2-0 LIVE | Pinamonti-Laurienté dopo dieci minuti!

(Di domenica 14 aprile 2024) Al Mapei Stadium si giocherà la 32° giornata di Serie A trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlle 15:00 al Mapei Stadium va in scena la sfida tra, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. SEGUI QUI LA PARTITA

Serie A: in campo Sassuolo-Milan 1-0 LIVE - Turnover non così ampio come pronosticato alla vigilia per Pioli che sceglie però di far rifiatare Giroud, Pulisic, Reijnders e Bennacer e non può schierare Maignan, rimasto a Milano per infortunio. N ...ansa

Sassuolo-Milan, MOVIOLA LIVE: Musah giù al limite, per Massa si gioca - Sassuolo e Milan si affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella 32esima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 15, dirige l`incontro Davide Massa della.calciomercato

Il Milan (con la testa all'Olimpico) va in trasferta a Sassuolo: ecco le scelte di Pioli - In vista del ritorno contro la Roma, Pioli vara un maxi turnover con sette titolari in panchina. Partono dal primo minuto Leao e Theo Hernandez ...ilgiornale