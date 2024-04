Sassuolo ferma il Milan! Inter | scudetto sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)è terminata con il punteggio di 3-3. La squadra di Pioli, prima va sotto e poi rimonta nel finale per evitare la sconfitta. Lodell’si avvicina TONFO –si danno battaglia nel pirotecnico 3-3 del Mapei Stadium in cui i rossoneri evitano una clamorosa sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella in Europa League contro la Roma, con una rimonta nel finale. L’avvio di gara è tutto di marca neroverde, con la squadra di Ballardini che trova il vantaggio al 4? con Pinamonti che sfrutta un assist di tacco di Thorstvedt e batte Sportiello. Al 10? è incrediblemente raddoppiocon Laurienté che, lanciato in profonditàda Thorstvedt, brucia Florenzi in velocità e segna in tap-in ribadendo in gol la sua ...