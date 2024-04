Sardegna | scontro tra moto sulla litoranea Alghero-Bosa | due morti e bimba ferita

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 14 aprile 2024) Tragediastrada in. Due persone sono morte in unofrontale fra due. L'incidente si è verificato poco dopo le 13strada provinciale 105, lache collegacon, pochi chilometri dopo la spiaggia della Speranza, nel territorio del Comune di Villanova Monteleone. Stando a quanto appreso, nell'incidente è rimastaanche una bambina che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto, sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia stradale di Sassari per eseguire i rilievi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.