Sansone si carica il Lecce sulle spalle Empoli in pericolo

(Di domenica 14 aprile 2024)(4-4-1-1): Falcone 7; Gendrey 5.5 (88’ Venuti sv), Pongracic 6.5, Baschirotto 6.5, Gallo 6; Almqvist 5 (63’6.5), Blin 6, Ramadani 6, Dorgu 6.5 (72’ Gonzalez 5.5); Oudin 5.5 (88’ Pierotti 7); Piccoli 5.5. All. Gotti 6.(3-4-2-1): Caprile 7; Bereszynski 6, Walukiewicz 4.5, Luperto 6.5; Gyasi 6, Marin 6, Bastoni 6 (69’ Kovalenko 6), Pezzella 6 (84’ Cacace sv); Zurkowski 5.5 (59’ Maleh 6), Cancellieri 5.5 (59’ Cambiaghi 6); Cerri 5.5 (59’ Niang 6). All. Nicola 6. Rete: 44’ st

Ancora emozioni al 90': Sansone trasforma e il Lecce torna alla vittoria - Una partita bloccata e piena di tensione sorride ai salentini. Sansone beneficia di un pallone rubato da Pierotti e consegna la vittoria interna che mancava da Lecce-Fiorentina 3-2.calciolecce

Lecce-Empoli 1-0, risultato della partita di Serie A 2023/2024: decide il gol di Nicola Sansone - La cronaca in diretta di Lecce-Empoli in programma oggi alle ore 15 in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights ...fanpage

Gotti carica: «Avanti, Lecce voglio coraggio e intensità» - LECCE - «Dobbiamo considerare questa partita come un’opportunità. Saremo spinti da uno stadio che è sold out, non è un fattore da poco. Per conquistare punti serviranno coraggio e intensità». Luca ...lagazzettadelmezzogiorno