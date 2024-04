(Di domenica 14 aprile 2024) La batosta di ieri non ci voleva. Di solito sono sempre un po` pessimista per natura, ma mentre andavo allo stadio, lo ammetto, ero abbastanza...

Sampmania: a essere pessimisti soffri di meno - La batosta di ieri non ci voleva. Di solito sono sempre un po` pessimista per natura, ma mentre andavo allo stadio, lo ammetto, ero abbastanza sicuro di trascorrere.calciomercato

Sampmania: sembro Tom Hanks in 'Non così vicino' - Se un mese fa mi avessero detto che la Sampdoria a Palermo sarebbe andata in vantaggio, si sarebbe fatta rimontare e poi, trovandosi sotto, avrebbe avuto l`energia.calciomercato