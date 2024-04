Salone del Mobile Milano | il meglio del design da vedere e perché

Milano si ferma, anzi accelera, nella settimana più caotica e creativa di sempre. Quella del design , del Salone del Mobile a Rho Fiera e del Fuori Salone diffuso per tutte le vie del capoluogo ... (panorama)

Sbirciare all’interno degli allestimenti del Salone del Mobile è un’esperienza emozionante, il preludio a una Milano Design Week 2024 che si preannuncia come sempre interessante e stimolante per ... (dilei)

Si avvicina l’appuntamento col Salone del Mobile di Milano . La più grande fiera italiana si svolgerà dal 15 al 21 aprile quando sarà in programma la Milano Design Week 2024, manifestazione che il ... (velvetmag)

Al via il Vinitaly, nel ricordo di Marisa Leo - Prende il via oggi il Vinitaly 2024. C’è tutto il made in Italy enologico da tutte le regioni italiane e da oltre 30 nazioni alla 56/a edizione di Vinitaly, a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. Il quart ...tp24

Vinitaly, anche Carmignano in vetrina - Pronta ad aprire i cancelli la cinquantaseiesima edizione del ‘Vinitaly’ , che anche quest’anno vedrà la presenza , oltre alle eccellenze italiane , di 30 paesi provenienti da molte parti del mondo da ...lanazione

Parte da Verona il marketing della Rupe - Partita da Verona la campagna di promozione turistica "Orvieto Città viva Esperienza autentica", con totem digitali e maxi led che mostrano la bellezza di Orvieto. Prossime tappe: Vinitaly a Verona, ...lanazione