Russia | oltre 16mila evacuati per le inondazioni nella regione di Orenburg

(Di domenica 14 aprile 2024) Sonoglia causa delleche,notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, hanno colpito larussa di, negli Urali, non lontano dal confine con il Kazakhistan. Secondo quanto riferito dal servizio stampa del governo regionale, circa 1.100 persone si trovano ora nei centri di accoglienza temporanea. L’agenzia Tass ha fatto sapere che “1.091 persone – tra cui 219 bambini – sono state sistemate in 35 centri di accoglienza temporanea”. A, situata a 1.200 chilometri a Sud-Est della capitale Mosca, abita circa mezzo milione di persone. Negli ultimi giorni,zona del fiume Ural, la quantità di pioggia caduta è stata eccezionale per il periodo e i fiumi si sono ingrossati ...