Rosy Chin dopo il Grande Fratello | ecco cosa vorrebbe fare

(Di domenica 14 aprile 2024) Fra le finaliste dell’ultima edizione delc’è anche, la ristoratrice di origini cinesi. “Fortunatamente il mio ristorante aveva molto successo anche prima che partecipassi al reality” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “La differenza è che ora i clienti mi chiedono qualche curiosità su, mi fanno i complimenti per essere arrivata terza. I miei clienti conoscevano la vera, quella festaiola e caciarona, già prima del GF“. “Il? È stato un viaggio straordinario, un’esperienza unica e irripetibile perché ti porta a scavare dentro. Ti senti isolata ma al contempo ti senti al centro del mondo. Capisci chi sei davvero e le cose che ti mancano di più sono quelle per cui vale la pena ...

Rosy Chin si è classificata terza al Grande Fratello . Per lei adesso un progetto televisivo top secret per il momento. L’intervista a Superguidatv Rosy Chin nell’edizione del Grande Fratello che si ... (361magazine)

Grande Fratello, ex inquilina presto di nuovo in tv: “Per ora non posso dire nulla” - In una recente intervista, un'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato dei suoi progetti lavorativi futuri, rivelando ...tvdaily

Grande Fratello, Rosy Chin approda in tv “C’è un progetto, ma prima il mio libro” - Rosy Chin si è classificata terza al Grande Fratello. Per lei adesso un progetto televisivo top secret per il momento ...361magazine

Rosy Chin, progetti televisivi post Grande Fratello, ecco il suo desiderio - Rosy Chin, nota ristoratrice di origini cinesi ed ex partecipante del Grande Fratello, ha rivelato che non esclude l’idea di avviare una carriera televisiva. Nonostante il suo successo nel settore ...mondotv24