Roma Prova a rubare un motorino | arrestato 21enne

(Di domenica 14 aprile 2024) CRONACA DI– Ha tentato diunparcheggiato in strada ma alcuni passanti lo hanno notato e hanno allertato il 112. E’ accaduto stanotte in viale Alessandrino a sud di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno sorpreso il giovane, unromeno, mentreva a manomettere l’impianto di accensione del veicolo. Ilquindi e’ statoe portato in caserma. Questa mattina, presso le aule del Tribunale di, e’ in programma il rito direttissimo nel corso del quale dovra’ rispondere di tentato furto. (Rer)