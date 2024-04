Roma | procacciano clienti in aeroporto | oltre 8 mila euro di multe per 4 Ncc

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) CRONACA DI– Tre persone, che procacciavanotra i passeggeri allo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, sono state identificate e sanzionate dai carabinieri della compagnia Aeroporti di. Altre due persone, invece, sono state denunciate per tentato furto. In particolare i 4 autisti Ncc, sorpresi nei pressi del Terminal 3 arrivi, stavano fermando i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, e per questo sono stati multati per un importo complessivo di circa 8.256. Da ulteriori verifiche, uno dei conducenti e’ risultato anche sprovvisto della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale, per questo motivo gli e’ stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore ed e’ stato anche sanzionato ulteriormente per un importo di 100 ...