Roma | Polizia organizza incontro con 200 anziani su protezione da truffe

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è tenuto questa mattina in Piazza del Popolo, a, nell'ambito del 'Villaggio della Legalità' dove si celebrano i 172 anni dalla fondazione delladi Stato, l'to dalla stessacon circa 200provenienti da Nettuno (), per parlare di come prevenire lein loro danno. A parlare con loro esperti delladi Stato e psicologi. Alla fine i presenti hanno assistito alla proiezione del cortometraggio “Medley”.

Roma , 10 aprile 2024- Le pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia locale di Roma Capitale hanno fermato un ragazzo di 24 anni, per aver tenta to di entrare all’interno della fontana delle ... (ilfaroonline)

Approvata dalla Giunta capitolina una variazione di Bilancio che anticipa o integra fondi per il rafforzamento del personale, per l’ attività di diserbo stradale e per assicurare il supporto ... (italiasera)

Domenica In, gli ospiti del 14 aprile: vincitrice e alcuni finalisti di The Voice Senior - Le interviste della puntata di Domenica In del 14 aprile. In questa puntata, da Mara Venier, sono ospiti, tra gli altri, la vincitrice di The Voice Senior e alcuni finalisti.gazzetta

A Roma il comitato ordine e sicurezza dopo attacco Iran a Israele: "Attenzione massima" - "L'attenzione in questo momento è massima". Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in prefettura all'indomani dell ...adnkronos

Truffe agli anziani: prevenzione al Villaggio della legalità - Truffe agli anziani. Prevenzione al Villaggio della legalità allestito a piazza del Popolo per il 172° Anniversario della fondazione della Polizia ...poliziadistato