Roma | paura per Ndicka | malore in campo | il difensore esce in barella De Rossi negli spogliatoi | partita sospesa

Paura per Evan N'Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo della partita di Udine contro i friulani ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. La partita è stata sospesa definitivamente dall'arbitro per verificare le condizioni del giocatore che sembra comunque cosciente. Non è ancora chiaro come stia N'Dicka, ma nel frattempo Pairetto ha optato per il triplice fischio. Lo staff medico della Roma è entrato in campo per soccorrerlo con il defibrillatore: apprensione in campo tra i compagni di squadra e sugli spalti. N'Dicka è uscito dal campo in barella e uscendo ha cercato di tranquillizzare tutti facendo il gesto "ok" con il pollice alto: l'allenatore Daniele De Rossi ha voluto comunque seguirlo negli spogliatoi per sincerarsi delle sue condizioni di salute. L'arbitro Pairetto ha fischiato tre volte la fine per decretare la sospensione della partita, che non riprenderà per oggi.

