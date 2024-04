Roma | paura e preoccupazione per N’Dicka! Lascia il campo in barella

(Di domenica 14 aprile 2024) Gioco fermo al 70? di Udinese-per le condizioni di Evanche si è accasciato a terra per un problema fisico.– Evanè uscito daldopo aver accusato un problema fisico, si è accasciato a terra nel corso di Udinese-. Gioco fermo dal 70? fino a questo momento. È uscito dalpronunciando questa frase ai compagni di squadra: «Ho sentito dolore al petto». Il calciatore resta cosciente, uscendo dalha anche fatto un cenno con il pollice. Prima di riprendere il gioco entrambe le squadre attendono novità riguardo le condizioni del difensore. Daniele De Rossi in prima persona è tornato sugli spogliatoi per accertarsi delle condizioni dell’ivoriano Inter-News - Ultime notizie e ...

