Roma | maxi rissa al Colosseo tra venditori ambulanti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 aprile 2024) Botte da orbi davanti a uno dei monumenti più famosi di. Un gruppo diè stato protagonista di un’accesain strada sotto gli occhi attoniti di passanti e turisti. Sul posto, per riportare alla calma gli esagitati, sono intervenute le forze dell’ordine.altra(ilcorrieredellacitta.com)Sicuramente uno spettacolo indecoroso quello offerto nella giornata di ieri da un gruppo di(abusivi) che stazionano nella zona del. Improvvisamente infatti, per cause da accertare, tra iè scoppiata la: calci, pugni e colpi con gli oggetti venduti quotidianamente a chi transita davanti al monumento simbolo ...