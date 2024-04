Roma | ladri e pusher | fermati mentre rubavano l’auto con la droga in “tasca”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 aprile 2024) I Carabinieri della Stazione diAlessandrina hanno arrestato due persone, un cittadino tunisino e uno marocchino, entrambi 18enni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati del reato di tentato furto di autovettura e detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento dei Carabinieri – Foto non collegata ai fatti (ilcorrieredellacitta.com)I militari, nel corso di un normale controllo del territorio nel quartiere di Torre Maura, hanno sorpreso i due uomini a bordo di un’autovettura, regolarmente parcheggiata, a cui avevano fatto accesso a seguito della forzatura di una portiera eerano intenti ad avviare il motore. A seguito del controllo, i due sono stati bloccati e messi in sicurezza dai militari e a seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di un panetto di hashish del peso di ...