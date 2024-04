Roma | in fiamme bus TPL a Tor Sapienza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 aprile 2024) Autobus inper le strade di: il mezzo pubblico al momento dell’incendio viaggiava dentro Tor. Autobus in: la vicenda a Tor(credits @Welcome To Favelas) – Ilcorrieredellacitta.comDa qualche minuto i Vigili del Fuoco starebbero domando un incendio nella zona di Tor. Secondo i racconti dei residenti, che sono stati i primi ad allarmare i soccorsi attraverso il numero d’emergenza 112, ad andare a fuoco è stato un autobus legato al trasporto pubblico di. Sulla vicenda stanno indagando anche le forze dell’ordine intervenute sul posto, per comprendere le esatte dinamiche e le cause del rogo. In aggiornamento… su Il Corriere della Città.