Roma | De Rossi | La mentalità farà la differenza Abraham titolare? Vediamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Monza 14 aprile 2024 - In vista del match di campionato contro l'Udinese, lalavora lontano dal proprio centro tecnico. Vista infatti la trasferta infrasettimanale di Milano, i giallohanno trovato rifugio al centro tecnico di Monzello, tra le mura del club biancorosso. Per questa ragione non si è tenuta la consueta conferenza stampa prepartita del tecnico De, il quale ci ha tenuto comunque a comunicare le sensazioni prepartita tramite un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue parole. L'intervista è cominciata con il racconto del tecnico sul mancato rientro nella Capitale da parte dei suoi ragazzi. “Abbiamo risparmiato un viaggio - ha affermato De-, e siamo stati un po' più insieme, ci siamo goduti questo bel centro sportivo. Ringraziamo Galliani, Palladino e ci ...