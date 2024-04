Roma | bus a fuoco | bruciate anche un’auto in sosta | gazebo e alberi Tre persone intossicate

(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) – Nuovo bus in fiamme a. Oggi, 14 aprile, intorno alle 13 un incendio ha coinvolto in via di Tor Sapienza, all’incrocio con via Luigi Alemanni, un autobus di linea della Tevere Tpl. Le fiamme si sono poi estese a una macchina in, oltre a delle alberature sulla strada e aiL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Chiusa al traffico l'area Nuovo bus in fiamme a Roma . Oggi, 14 aprile, intorno alle 13 un incendio ha coinvolto in via di Tor Sapienza, all’incrocio con via Luigi Alemanni, un autobus di linea della ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Nuovo bus in fiamme a Roma . Oggi, 14 aprile, intorno alle 13 un incendio ha coinvolto in via di Tor Sapienza, all’incrocio con via Luigi Alemanni, un autobus di linea della Tevere Tpl. ... (periodicodaily)

Roma, bus a fuoco: bruciate anche un'auto in sosta, gazebo e alberi: 3 persone intossicate - Nuovo bus in fiamme a Roma. Oggi, 14 aprile, intorno alle 13 un incendio ha coinvolto in via di Tor Sapienza, all’incrocio con via Luigi Alemanni, un autobus di linea della Tevere Tpl. Le fiamme si so ...adnkronos

VIDEO | Autobus distrutto da un incendio a Tor Sapienza. I testimoni: "Sono stati momenti di paura" - Paura domenica mattina a Tor Sapienza a causa di un incendio che ha distrutto un autobus in servizio. Un bus Roma Tpl della linea 314, andato carbonizzato in meno di venti minuti. Momenti di ...romatoday

Roma, paura a Tor Sapienza: un bus prende fuoco, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza| VIDEO - Pura per i residenti del quartiere Tor Sapienza a Roma. Un bus dell'Atac ha preso fuoco, andando distrutto e danneggiando alcune auto nelle vicinanza. La colonna di fumo era visibile anche a grande di ...tag24