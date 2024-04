Roma | autobus in fiamme a Tor Sapienza | tre intossicati

(Di domenica 14 aprile 2024) Undella linea 314, operata dalla Tevere Tpl, è andato a fuoco intorno alle 13 di oggi, domenica 14 aprile, a, in via di Tor, all’incrocio con via Luigi Alemanni, intossicando tre persone e coinvolgendo anche un’auto in sosta, alcuni gazebo e degli alberi vicini al mezzo. L’alta colonna di fumo è stata visibile per chilometri di distanza in tutto il quadrante sud-est della Capitale. L’intervento dei Vigili del Fuoco non ha potuto evitare la distruzione del mezzo, avvolto dallein meno di 20 minuti. Sul posto sono intervenute anche alcune pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale e della Polizia di Stato. I tre uomini rimastiper aver inalato i fumi del rogo sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di zona, due al Policlinico Umberto I e ...

Continuano le indagini sullo Scontro tra due autobus avvenuto venerdì in via Castiglioni, di fronte alla stazione Monte Mario a Roma . I due autisti negativi ai test anti droga e anti alcol.Continua ... (fanpage)

