Roberto Carlotti premiato dal Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) GUALDO TADINO –, che ha conquistato il secondo posto sul podio nell’ultima edizione della World Cup 2024 di kick boxing, ieri mattina è statoufficialmente in. L’atleta, residente a Perugia, è di radici gualdesi ed è molto legato alla città di origine. Ha partecipato alla prestigiosa kermesse confrontandosi con gli atleti più importanti nella specifica disciplina: alla Wako World Cup di Jesolo c’erano ben 2.400 atleti provenienti da 45 Paesi, suddivisi in diverse categorie, per peso ed età;, nella categoria 03 KL 201 V M -84 kg è stato giudicato miglior atleta al mondo dei veterani e invitato di diritto ai prossimi tornei internazionali. Non nuovo nella sua carriera ad imprese sportive, è cintura nera V Dan di kick boxing; è molto attivo anche a livello sociale ...