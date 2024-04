Rivoluzione Santa Fe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Hyundai lancia la NuovaFE, che arriva così alla sua quinta generazione. Ma chi si aspetta solo una rivisitazione resterà sorpreso. Perché l'ultima nata è una vettura che presenta un design completamente rinnovato, sviluppato per offrire volumi puri e soluzioni intelligenti, combinando un look immediatamente distintivo ad un praticità che strizza l'occhio all'outdoor. Nel segmento di mercato D-SUV, Hyundai trova la sua massima espressione nel concept “Open for More”, uno slogan che intende conquistare sia le famiglie sia chi ama l'avventura e ha bisogno di un'auto spaziosa. La NuovaFE debutterà questa estate con la versione full-hybrid, con 2 o 4 ruote motrici e in configurazione 5 o 7 posti (ma già si parla di una possibile versione Plug-in). Disegnata “con quattro linee”, come tengono a sottolineare gli esperti del design di Hyundai, ...