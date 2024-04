Riuso a Lariofiere per una mostra a tutto scambio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)in fiera oggi adi Erba. Lake Como Vintage&Market è unadedicata ai privati e hobbisti o a chiunque voglia vendere e comprare ogni tipo di oggetto. Si trova dall’antiquariato al modernariato, dal vintage al second hand: sneakers, dischi, macchine fotografiche videocamere, televisori, videogiochi, computer, abbigliamento, bigiotteria, lampadari, mobili, giocattoli, modellini, curiosità, vecchie collezioni e altro ancora. L’appuntamento è per oggi dalle 9 alle 19. Per l’ingresso in fiera il biglietto è di 6 euro l’intero per gli adulti, gratuito per gli under 12.