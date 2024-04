Risponderemo Se lo fate vi colpiremo Medio Oriente | sale la tensione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Israele sembra determinato a rispondere all'attacco con droni e missili lanciato dall'Iran come rappresaglia per il raid di Damasco del 1° aprile. La replica ci sarà, ha fatto sapere un funzionario di Tel Aviv, ma la sua portata deve essere ancora «determinata». «Il confronto fra Israele e Iran non è ancora finito», ha avvertito Yoav Gallant, ministro della Difesa dello Stato ebraico, che ha poi invitato i partner a «stabilire un'alleanza strategica» contro la «grave minaccia che proviene dall'Iran». Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra, ha avvertito che Israele esigerà da Teheran «un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene» ma ha anche esortato a non dimenticare gli obiettivi della guerra contro Hamas, «in primo luogo la restituzione degli ostaggi e l'eliminazione della minaccia contro gli abitanti del nord e del sud». Sarà proprio il gabinetto di guerra, convocato da ...