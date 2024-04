Riqualificate 47 scuole Scoccia | ecco i numeri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) "In questi anni a Perugia abbiamo riqualificato e messo in sicurezza 47tra asili nido, materne, elementari e medie, istituti frequentati ogni mattina da novemila bambini e ragazzi. Praticamente la metà degli istituti della città. Sonopiù sicure adesso, più innovative e meglio attrezzate dal punto di vista dell’efficientamento energetico. Ce ne sono altrettante da rimettere in sesto e mi impegnerò personalmente a reperire fondi per effettuare i prossimi lavori". Lo dice la candidata sindaco di Perugia per il centrodestra e i civici Margherita. "L’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dell’edilizia scolastica è altissima e la consideriamo da sempre una delle nostre priorità – spiega -. Gli interventi in questi dieci anni hanno riguardato il 44% dei 108 istituti scolastici gestiti dal Comune, il ...