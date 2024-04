Rinascimento Scerbanenco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) Le illustrazioni di Manuele Fior, in mostra a Milano, esaltano la figura del «padre del noir italiano». Un autore troppo a lungo trascurato dalla critica. Ma ora le sue opere, psico-thriller ambientati soprattutto nel capoluogo lombardo, tornano in libreria e, finalmente, vengono valorizzate. I disegni di Manuele Fior - nato a Cesena nel 1975, artista di fama internazionale - stanno diventando ciò che furono le illustrazioni di Francesco Gonin per I promessi sposi o di Gustave Doré per La Divina Commedia. Difficile separare questi tocchi artistici dalle pagine di Manzoni o di Dante. Ebbene, da quando la casa editrice La Nave di Teseo ha in catalogo le opere di Giorgio, sarà difficile separare le illustrazioni di Fior dalle pagine del prolifico autore di origini ucraine (nato a Kiev nel 1911, si chiamava Volodymir Šcerbanenko), che trasformò la città ...