Rimossa la tomba di Assunto Benzoni | vittima bergamasca di Marcinelle

(Di domenica 14 aprile 2024) Quante volte nella scia della pandemia che ci ha cambiato la vita si sono sentiti il lamento, il rammarico e il rimpianto per il patrimonio di memoria che è andato perduto con la scomparsa di generazioni d’ogni età? Verità sacrosanta: alla quale dovrebbe corrispondere attuazione – per quanto possibile – nella concretezza dei fatti. Che rimane spesso problematica per svariate ragioni. I regolamenti sono regolamenti, ma ogni regola ha le sue eccezioni. O dovrebbe averne in nome del rispetto di un “qualcosa”, ad esempio una testimonianza – di cui è icona la valigia – pagata con la vita. Come fu il caso l’8 agosto del 1956 per, emigrante bergamasco morto nell’ecatombe avvenuta dentro la miniera di. Tutti sappiamo che per loculi e tombe si stipulano contratti a termine con i Comuni per la tumulazione dei propri ...