(Di domenica 14 aprile 2024) La vicenda risale a oltre dieci anni fa, all'estate 2013, quando i genitori colpiccolo stavano trascorrendo le vacanze in Puglia. L'Asl di Taranto è stata condannata dal tribunale civile ala famiglia del piccolo con un milione di euro per danni.

Si era recato al pronto soccorso dell? ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il 20 febbraio per una copiosa presenza di sangue e dopo vari accertamenti era stato rimandato a casa , ma dopo ... (leggo)

Si dovrà fare luce sulle cause che hanno portato alla morte di Davide Checchia. Il 45enne si era recato al pronto soccorso dell’ ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il 20 febbraio per una ... (tpi)

Rimandato a casa dall’ospedale, bimbo di un anno morì per disidratazione: Asl dovrà risarcire - La vicenda risale a oltre dieci anni fa, all'estate 2013, quando i genitori col bimbo piccolo stavano trascorrendo le vacanze in Puglia ...fanpage

Lago di Como incredibile: a piedi nella cascata del canyon e poi la perversa casa del Diavolo - A oggi l’Orrido di Bellano è una delle principali attrazioni naturalistiche di tutto il lago di Como. E’ oggettivamente incantevole camminare su passerelle che portano dentro la roccia, l’acqua e il v ...comozero

Serie B - Per i Blacks Faenza: derby in casa dell'Andrea Costa Imola - I Blacks giocheranno domani alle 18 in casa dell’Andrea Costa Imola e sarà una partita determinante, perché vincendo saranno matematicamente tra le prime otto. Perdendo, i verdetti sarebbero rimandati ...pianetabasket