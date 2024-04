Riapre lo skatepark nel Giardino della pace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Sfrattato dal nido in costruzione il nuovodi Cernusco ha riaperto nelin via don Sturzo. Una posizione discussa e condivisa dopo l’avvio del cantiere dell’asilo con il Centro giovanile. Era nato tutto dalla protesta dei genitori delle elementari sull’ubicazionenuova scuola, inizialmente prevista neldelle elementari, una raccolta firme e la contrarietà a cancellare lo spazio verdeprimaria per fare posto ai bebè aveva spinto l’Amministrazione a un ripensamento. L’asilo è stato spostato sempre all’interno del quartiere Tre Torri, ma un po’ più in là. Ora tutto è sistemato.Bar.Cal.