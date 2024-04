(Di domenica 14 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 14 apriile 2024 - Dopo il successo per 8 a 1 in semifinale contro l’Hockey Sarzana Gamma Innovationsi è ripetuta anche nella finalissima aggiudicandosi così la Ws Europe Cup. I padroni di casa, organizzatori della due giorni europea, hanno battuto con il punteggio di 4 a 2 il Follonica conquistando la 44esima edizione della WSE Cup. I maremmani, sotto di quattro reti, erano riusciti a riaprire il confronto nei sei minuti finali sfiorando la clamorosa rimonta grazie alla doppietta firmata da Davide Banini. Intanto nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 questi i risultati: Giovinazzo-Sandrigo 6-2; Grosseto-Forte dei Marmi 1-4; Monza-Breganze 3-3; Valdagno-Amatori Lodi 5-5; Trissino-Bassano 4-2. Classifica: Forte dei Marmi 67 punti; Trissino 66; Follonica 56; Hockey Sarzana 54; Amatori Lodi 46; Grosseto ...

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È finita all’aeroporto internazionale di Valencia la latitanza di DACI VULLNET, latitante di origini albanesi, con precedenti per reati in materia ... (noinotizie)

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È finita all’aeroporto internazionale di Valencia la latitanza di DACI VULLNET, latitante di origini albanesi, con precedenti per reati in materia ... (noinotizie)

Resta in Spagna la Ws Europa Cup: vince l’Igualada - Sarzana (La Spezia) 14 apriile 2024 - Dopo il successo per 8 a 1 in semifinale contro l’Hockey Sarzana Gamma Innovation l’Igualada si è ripetuta anche nella finalissima aggiudicandosi così la Ws Europ ...lanazione

Luis Alberto Resta in Serie A: destinazione scelta - In casa Lazio tiene banco il caso Luis Alberto: lo spagnolo ha annunciato di voler lasciare, ma potrebbe Restare in Serie A ...calciomercato

Milan, chi è Lopetegui il tecnico in pole per post-Pioli che fece piangere Insigne e Conte - Pioli Resta in stand by: si gioca tutto al ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma altrimenti sarà addio. Il Milan si porta avanti con Lopetegui come allenatore ...sport.virgilio