Regolamento Udinese-Roma interrotta | come funziona la ripresa e quando si può giocare

(Di domenica 14 aprile 2024), gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A, è stataal 72?. Il difensore giallorosso Evan Ndicka si è accasciato a terra, lamentando un dolore al petto, ed è stato portato fuori in barella. Cosciente, il difensore ha rivolto un cenno di ok al tecnico Daniele De Rossi che, però, di concerto con la squadra ha preferito non riprendere il gioco. L’e l’arbitro Pairetto hanno offerto la massima disponibilità ai giallorossi. Pellegrini e Mancini, rispettivamente capitano e vice capitano, si sono avvicinati verso il settore ospiti per informare i tifosi della situazione. Il ragazzo è stato portato in ospedale ed è cosciente, fa sapere il club giallorosso. La partita è stataal 72? e la partita riprenderà dal minuto esatto della sospensione. La gara – che in ...