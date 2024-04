Regno Unito | l’alternativa all’Erasmus è altrettanto costosa ma porta meno vantaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilha abbandonato il programma Erasmus definendo eccessiva la richiesta dell’Ue di un ulteriore contributo di due miliardi di euro in sette anni per continuare a farne parte. Ma per un analogo programma nazionale soprannominato ‘Alan Turing’, i britannici si trovano a erogare circa 128 milioni di euro all’anno per un progetto con benefici estremamente ridotti. Tasse universitarie? Con Alan Turing c’è il rischio della doppia imposizione. Se i fondi verranno confermati per i prossimi anni, si parla di quasi un miliardo di euro per un periodo di sette anni, per un progetto estremamente soso per il mondo della scuola e dell’università in confronto. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo che un diplomatico britannico, Nick Leake, ha detto in una riunione a Bruxelles a inizio aprile ...