Recanatese | un giorno alla radio Attenzione alle gare delle pericolanti

(Di domenica 14 aprile 2024) Una strana domenica "finestra" per lache si troverà stamattina al "Tubaldi" per l’namento di rifinitura in vista del proibitivo match di Cesena. Sarà comunque egualmente una lunga giornata perché, inevitabilmente, un occhio e forse qualcosa in più si concentrerà sui risultatidirette concorrenti. È vero che sono considerazioni relative, perché l’ottica dipende da quello che poi si riuscirà ad ottenere al Manuzzi ma, a tre giornate dconclusione, i risultati di Fermana, Ancona e Vis Pesaro sono importanti perché anche da questo dipenderà la collocazione della famosa quota-salvezza che, volenti e nolenti, non è stata mai probabilmente così elevata. Chi ha buona memoria rammenta che nella scorsa stagione la Vis Pesaro, complice anche la pesante penalizzazione dell’Imolese, ...

