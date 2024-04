Rc auto | cambia tutto | ecco chi dovrà pagare di meno | le novità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Arriverà a breve la nuova legge sulla concorrenza. Il governo, con il ministero delle Imprese, sta lavorando alla messa a punto del nuovo ddl, concentrando l'attenzione sull'rc, settore tornato alla ribalta dopo gli aumenti degli ultimi mesi. Per ridurre i prezzi e contenere il fenodelle frodi, il meccanismo da favorire il più possibile è quello della scatola nera. Secondo i dati contenuti nella relazione annuale dell'Ivass, dal 2014 al 2022 si è registrato un significativo calo dei prezzi nel settore assicurativo in parte ascrivibile proprio all'aumento del tasso di penetrazione della scatola nera, installata sul 21,5% dei veicoli. Ma a fronte di significativi sconti di benvenuto per i nuovi clienti, la riduzione di premio applicata dal secondo anno di installazione della scatola nera avviene solo se l'assicurato non...