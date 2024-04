Ranieri | «Atalanta e Inter | rischio 0 punti! Ho detto una cosa ai miei»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)è statocettato a San Siro dopo il triplice fischio di-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Ecco la sua analisi a caldo affidata alle telecamere di DAZN PUNTO D’ORO – Claudiovenuto così dopo-Cagliari: «Qui ancora c’è da pedalare forte, ora arriva la Juventus. Buon per noi che siamo riusciti a fare una grande partita e a riprendere il risultato, io intanto metto fieno in cascina ed è oro per quanto pesa. Affrontavamoe c’era ildi fare zero, ai ragazzi hodi lottare e creare delle occasioni. Poi gli episodi fanno classifica e morale. La squadra ha giocato con raziocinio, spingendo quando potevamo ...