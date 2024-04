Raid coreografico contro Israele L’Iran salva la faccia | ma adesso?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Come previsto, la rappresaglia iranianalo schiaffo subito colall’ambasciata di Damasco, c’è stata. Ma, altrettanto secondo previsioni, l’attaccoè stato tantoquanto telegrafato. Al punto che il 99% degli oltre trecento tra missili (da crociera e balistici) e droni lanciati verso il territorio israeliano è stato intercettato. E non è solo bravura israeliana — e/o americana, perché gli Stati Uniti e altri Paesi alleati hanno partecipato attivamente alla difesa aerea dello Stato ebraico. Lanciare droni one-way che viaggiano a meno di 200 km/h da oltre mille chilometri, a una quota medio-bassa al punto che le immagini del loro viaggio di rappresaglia vengono riprese e postate sui social network live, non rende così complicata l’intercettazione. Secondo la ...