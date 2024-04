Rai non manderà in onda fiction su Protezione civile

(Di domenica 14 aprile 2024) La Rai noninlasullagirata anche sull'isola di Stromboli sino a quando la magistratura non farà piena chiarezza sulle responsabilità del rogo e dopo un ulteriore confronto con i cittadini dell'isola. Il 25 maggio 2022 dal set delladivampò un incendio che devastò il versante montuoso dell'isola. Nel procedimento penale per il rogo sono indagate 11 persone. La decisione è stata presa durante la riunione a Stromboli col sindaco di Lipari Riccardo Gullo, i vertici di Rai, la presidente Maria Pia Ammirati e il suo vice Ivan Carlesi e una rappresentanza degli isolani ai quali è stata data la possibilità di visionare "privatamente" la. Ammirati, esprimendo solidarietà per quanto accaduto nel ...

