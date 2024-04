Quieto si esalta in tempi di crisi per Chivu L’identikit dell’esterno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Danieleè il ragazzo del momento per l’Inter Primavera di Cristian. Tre gol nelle ultime due giornate, sei punti ottenuti grazie al suo contributo. Ecco chi è l’esterno nerazzurro. PASSATO – Danieleè nato a Venezia il 22 ottobre 2005, ma è riconosciuto come italo-venezuelano. L’esterno attuale dell’Inter Primavera è un prodotto delle giovanili nerazzurre, in quanto è stato acquistato dal club nel 2019 proprio dal Venezia. Ha iniziato con l’Under 17 nei primi due anni, raggiungendo 3 gol e 7 assist in 15 presenze e conquistando così le prime convocazioni con l’Under 18. La stagione 2021-2022 è stata la sua unica a pieno regime in quella categoria con 22 presenze e 6 gol + 3 assist. Dallo scorso annoha cominciato a giocare con la Primavera di Cristian, aiutando anche i ...