Quaranta anni di Lega Ma dove sta andando adesso?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 14 aprile 2024) In questi giorni si festeggiano i quarant’della forza politica oggi più longeva in Parlamento: la. Ma non si respira aria di festa. Molti antichi militanti rimpiangono il passato e omaggiano in privato il vecchio leader nella sua Gemonio, ma domani Umberto Bossi non andrà a Varese. È il segno di una presa di distanza da Salvini. D’altro canto, Bossi stesso ha detto a chiare lettere che il movimento ha bisogno di un nuovo leader. Non si può ricostruire in poche battute lo spirito della, ma non si può non vedere l’amarezza, la delusione, la tristezza diffusa nella base legista, nel popolo della. Sì, perché laè fatta di tanti militanti che per il partito sono pronti a tutto. I leghisti hanno un forte senso di appartenenza, che li spinge a identificarsi col territorio in cui ...