Quando si rigioca Udinese-Roma? Tutte le ipotesi dopo il malore di N’Dicka

(Di domenica 14 aprile 2024) Sarà difficile trovare a breve uno slot disponibile perre, prima del 22 aprile. Gara valida per la 32.ma giornata del campionato di calcio di serie A stata sospesa oggi al 71.mo del secondo tempo per undel difensore giallorosso Evan. Il calciatore si è accasciato al suolo toccandosi il petto con le mani. Prontamente soccorso dai compagni di squadra, è stato portato in ospedale per accertamenti in codice giallo. La formazione capitolina, d’accordo con gli avversari e con l’arbitro Pairetto, ha chiesto e ottenuto che la partita fosse sospesa definitivamente. Verranno dunqueti i minuti rimanenti della sfida. Secondo il regolamento la partita avrebbe dovuto essere recuperata alla prima data utile, ovvero domani. Giovedì prossimo, però, la ...

