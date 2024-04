Quando si gioca Udinese-Roma? Le prime ipotesi sul recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) La partita, valevole per la 32ª giornata nel campionato di Serie A, è stata sospesa nella seconda parte del secondo tempo. Il motivo? Il calciatore Ndicka è stato colpito da malore. Il difensore giallorosso ha accusato un dolore al petto ed è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti. La gara è stata sospesa dopo la richiesta delle due squadre, in particolar modo dai calciatori della. LesulIl regolamento prevede ilentro le 24 ore successive, ma laè impegnata giovedì nel ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan e quindi la sfida verrà rinviata a data da destinarsi. Una finestra papabile per ilè quella dal 22 al 28 aprile visto che non ci sono competizioni ...