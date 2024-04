Quando Saddam Hussein attaccò nel 1991 ma gli Usa “convinsero” Israele a non reagire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Anche nelvenne attaccato da missili. Quella volta ad aggredire fu l’Iraq di. E, su pressione degli Usa, per la prima e finora unica volta Tel Aviv decise di non, come in tanti gli stanno chiedendo di fare anche in queste ore in particolare Washington. Tutto accadde all’inizio della prima guerra del Golfo,nella notte tra il 16 e il 17 gennaiola coalizione iniziò il suo attacco, denominato operazione Desert Storm, per far ritirare gli iracheni dal Kuwait invaso. Primo ministro israeliano Yitzhak Shamir del Likud proprio come Benjamin Netanyahu.rispose lanciando i suoi Scud su Haifa e Tel Aviv: una mossa dettata da ragioni strategiche più che ideologiche. L’obiettivo era trascinare ...