“Quando parlo di mio padre si scatenano i miei mille demoni” | chi è Brando Ephrikian | il tronista nipote d’arte ospite a Verissimo con Raffaella Scuotto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo un percorso lungo sette mesihanno iniziato a vivere la loro storia d’amore fuori da Uomini e Donne, il programma che li ha fatti conoscere. Ospiti ail 13 aprile per la loro prima intervista di coppia, i due si raccontano a Silvia Toffanin ripercorrendo le tappe di una conoscenza che li ha portati, non senza dubbi e insicurezze, a lasciare il dating show di Canale 5 mano nella mano.“Sono stati mesi intensi, difficili sotto molti punti di vista. Quello che a me è piaciuto di più è che ci siamo migliorati, siamo cresciuti insieme” spiega l’ex corteggiatrice. Lui a Treviso, lei a Napoli al momento stanno cercando di colmare la distanza con qualche piccolo compromesso. Nel rivedere le immagini del loro percorso a Uomini e Donnee ...