Puppo incredulo | “Forse l’arbitra era distratta | Sinner preso in giro Per il n 1 cambia poco e a Madrid…”

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è parlato delle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo nel corso del nuovo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, in cui Dario, giornalista di Eurosport, ha analizzato quanto avvenuto nei match tra Jannike Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic e Casper Ruud. Due incontri con esiti sorprendenti. Il primo, quello che ha riguardato Jannik, ha visto l’azzurro cedere in 3 set contro Stefanos Tsitsipas, con una chiamata totalmente errata nel parziale decisivo che hato tutto.Aurélie Tourte e il giudice di linea non vedono il doppio fallo del greco nelle fasi clou del game che vedeva Jannik avanti 3-1. “Dicono che un punto o una situazione non puòre l’esito di un match? Non sono d’accordo. A Jannik sono venuti i crampi. ...