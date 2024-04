Pullman in fiamme | scena tremenda in piena città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 aprile 2024) Un grave incendio ha completamente distrutto un autobus della Roma Tpl della linea 314 domenica mattina, causando momenti di intensa paura tra i residenti del centro abitato. Il sinistro è avvenuto in Tor Sapienza, un quartiere situato nel quadrante sud-est della Capitale. Il rogo è divampato intorno alle 12:55, quando il conducente del bus, che collega la zona di Castelverde al Prenestino, ha notato delleemergere dal motore. Prontamente, ha fermato il veicolo e fatto scendere tutti i passeggeri in sicurezza, evitando così potenziali vittime. L’autobus è stato avvolto dallein meno di venti minuti, trasformandosi in una vera e propria palla di fuoco. Il violento incendio ha danneggiato anche alcuni gazebo, alberi e una vettura parcheggiata vicino al civico 87 di via di Tor Sapienza. La densa colonna di fumo risultante era visibile ...