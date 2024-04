Pulcinelli | Senza vincere è dura Carrera | Grande partita dei miei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Un pareggio, il dodicesimo stagionale, utile solo a mantenere in vita le speranze salvezza ma come ha sottolineato anche il Patronche alla vigilia aveva ‘stuzzicato’ i veneti con un post sui social, se non si vince salvarsi diventa difficile. "Poca convinzione e poco furore agonistico visto in campo.diventaparlare di salvezza! Peccato", ha scrittodopo il secondo pareggio consecutivo a reti bianche. Un post sui social che potrebbe anche mettere in discussione la fiducia accordata al tecnico massimo. Cambiare ancora allenatore sarebbe da record, ma richiamare Castori potrebbe non essere soltanto una chiacchiera da bar. Il tutto mentre il Modena, prossimo avversario dei bianconeri, ha deciso di esonerare il suo tecnico dopo la sconfitta ...