PS5 Pro e le specifiche tecniche | Tom Warren conferma il leak e condivide nuove informazioni

(Di domenica 14 aprile 2024) Il noto giornalista Tomhato ledi PS5 Pro di cui si sta parlando ampiamente da qualche settimana a questa parte,ndo inoltre ulterioriin merito alla nuova console di Sony. Il redattore di The Verge ha sfruttato il suo profilo ufficiale X (Twitter) perre che ledi PlayStation 5 Pro trapelate in rete sono effettivamente reali, aggiungendo inoltre di aver effettuato una verifica attenta dei documenti riguardanti lo sviluppo della macchina da gaming prima della condivisione del suo messaggio. Tomha deciso di scendere più nel dettaglio,ndo alcune delle migliorie che gli sviluppatori potranno sfruttare ...

Tom Henderson ha appena svelato i requisiti che i giochi devono soddisfare per ottenere l’etichetta “PS5 Pro Enhanced “. L’insider ha inoltre precisato che questa etichetta è attualmente chiamata ... (game-experience)

Dopo le presunte specifiche tecniche della PS5 Pro, arrivano quelle ufficiali, a quanto pare, seppure Sony non abbia ancora fatto alcun annuncio, ma si sa, i leaks corrono veloci sul web, al punto ... (gamerbrain)

PS5 Pro è stata creata da Sony con la volontà di consentire agli sviluppatori di inserire con grande facilità i miglioramenti nei giochi già in produzione. Questo almeno è il pensiero di un noto ... (game-experience)

