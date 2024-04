Promozione | l’osteria grande di melotti sulle ali dell’entusiasmo Atletico Castenaso e Msp | un derby per i forti di cuore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Anche il campionato digiunge oggi, alle 15,30, alla terzultima giornata. Al contrario dell’Eccellenza, però, in questa categoria, ed in particolare nel girone C che raccoglie tutte le compagini bolognesi, di verdetti ne sono già arrivati parecchi.di Vito, che oggi sfiderà il Trebbo di Alessandro Valtorta in piena bagarre per non retrocedere, ha già vinto il campionato con ben cinque giornate di anticipo centrando così il primo storico approdo in Eccellenza mentre il Fossolo di Leopoldo Santaniello (atteso oggi dalsul campo dello Junior Corticella di Fabrice Cavina affamatissimo di punti salvezza) e l’Anzolavino di Luca Longo (in casa contro i ravennati dello Sparta Castel Bolognese) sono già retrocessi in Prima Categoria. Per quanto riguarda il centro ...